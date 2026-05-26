Каждый пятый воронежец проведет летний отпуск дома

Большинство из тех, кто организует отпуск, собираются путешествовать по России (25%) Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом отдохнуть планируют 60% работающих жителей Воронежа. Большинство из тех, кто организует отпуск, собираются путешествовать по России (25%), в то время как 18% респондентов проведут это время дома, а 12% отправятся на дачу или в деревню. Поездку за границу могут себе позволить лишь 5% горожан. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного в середине мая.

Исследование выявило любопытные различия среди отдыхающих в зависимости от их пола, возраста и образования. Так, женщины заметно чаще мужчин выбирают путешествия по родной стране, в то время как мужчины чаще и вовсе остаются без летнего отдыха. Примечательно, что молодые сотрудники (те самые зумеры) и горожане со средним профессиональным образованием пропускают летний отпуск чаще старшего поколения и коллег с дипломами вузов. Последние, напротив, активнее других планируют туристические поездки по России.

Финансовый статус воронежцев также напрямую влияет на формат отпуска. Самыми активными отпускниками оказались горожане с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц — среди них летний отдых запланировали 68%, причем каждый десятый из этой группы собирается улететь за рубеж. В целом же поездки за границу чаще планируют респонденты моложе 35 лет, а дачные грядки и внутренний туризм остаются в приоритете у воронежцев старше 35 лет.

Влезать в долги ради путешествий жители Воронежа не спешат. Лишь 3% опрошенных признались, что уже взяли или только планируют взять кредит, чтобы оплатить летний отпуск. Готовность оформлять займы чуть выше среди тех, кто летит за рубеж (4%), тогда как среди путешествующих по России доля заемщиков составляет всего 2%.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей нашего региона.