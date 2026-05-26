В Воронежскую область пришло похолодание с дождями, грозами и шквалистым ветром

В регионе до вечера 26 мая действует желтый уровень погодной опасности. А до конца рабочей недели погоду в Воронежской области будут определять холодные атмосферные фронты циклона. Из-за этого на смену недавней жаре пришло заметное похолодание, которое будет сопровождаться сильными порывами ветра до 15–17 метров в секунду и регулярными осадками. Об этом свидетельствует ежедневный метеобюллетень регионального Гидрометцентра.

Во вторник и среду, 26 и 27 мая, погода будет облачной с прояснениями. Если по ночам дожди будут стихать, то в дневное время они накроют всю территорию области, а местами прогремят грозы. Дневная температура воздуха в эти дни не поднимется выше +15/+20 °C (в Воронеже — до +17/+19 °C), а в ночные часы столбики термометров опустятся до +6/+11 °C.

В четверг, 28 мая, станет еще прохладнее — ночью температура воздуха в регионе может упасть до +5/+10 °C. Ветер сменит направление на западное, но останется по-прежнему сильным и порывистым. При этом дожди начнут постепенно отступать и к концу дня будут носить лишь кратковременный и локальный характер, а дневная температура останется в пределах тех же +15/+20 °C.