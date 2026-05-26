Под Воронежем ушел из жизни 101-летний ветеран Арсентий Семенко

Арсентий Александрович родился в городе Умань Черкасской области Фото: предоставлено администрацией Россошанского района..

На 102-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Россошанского района и житель села Подгорное Арсентий Александрович Семенко. Об этом сообщила администрация района 25 мая.

Арсентий Александрович родился в городе Умань Черкасской области. В конце декабря 1944 года его призвали в армию, после чего он попал на фронт и прошел всю войну. За боевые заслуги его наградили орденом Жукова, орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

В 1969 году фронтовик вместе с семьей переехал в село Подгорное Россошанского района. Здесь он долгие годы работал шофером в местной автоколонне: развозил хлеб и управлял грузовыми автомобилями. Близкие и земляки запомнят Арсентия Александровича как прекрасного отца, дедушку и прадедушку, чей жизненный путь стал настоящим примером стойкости, мужества и любви к Родине.

