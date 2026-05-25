Воронежская пенсионерка «задекларировала» 1,7 млн руб в парке у уличного «инкассатора»

В Воронеже попался оперативникам пособник телефонных аферистов. 21-летний молодой человек выполнял роль курьера: забирал наличные у обманутых и переводил их кураторам через криптообменник, оставляя себе комиссионные. Полицию вызвала 65-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники Росфинмониторинга, а потом спецслужб и напугали , что ее сбережения в опасности, а ей грозит уголовная ответственность за пособничество террористам. Женщину убедили, чтобы избежать уголовного преследования и сохранить деньги, их нужно «задекларировать», передав «инкассатору». Вечером в парке на улице Комарова пенсионерка отдала курьеру пакет с 1,7 млн рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

