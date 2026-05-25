В мэрии Воронежа обсудили завершение отопительного сезона и подготовку к ЕГЭ

В понедельник, 25 мая, на еженедельном совещании в мэрии под председательством главы Воронежа Сергея Петрина и спикера Воронежской городской Думы Андрея Дьяченко обсудили актуальные городские темы.

ЗАМЕНЯТ БОЛЬШЕ 28 ТЫСЯЧ ПОГОННЫХ МЕТРОВ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Алла Макеева подвела итоги отопительного периода, который в этом году продолжался дольше обычного и возобновлялся из-за аномально холодной погоды.

Отопление на социальные объекты дали 29 сентября, а в жилые дома – 1 октября 2025 года. 2 апреля отопительный сезон завершился, но был возобновлен 21 числа того же месяца в связи с резким и продолжительным похолоданием. Окончательно батареи отключили 5 мая 2026 года. Общая продолжительность сезона составила 197 календарных дней, что на 12 дней дольше, чем в прошлом году.

Алла Макеева отметила, что отмечался рост аварийных ситуаций на 59 единиц по сравнению с предыдущим сезоном, но в целом отопительный период прошёл удовлетворительно. А все возникающие проблемы устранялись оперативно.

Сразу после завершения отопительного сезона началась подготовка к отопительному периоду 2026–2027 годов. К этому моменту уже промыто и опрессовано около 150 объектов, оформляется соответствующая документация. На предстоящий сезон теплоснабжающие организации запланировали отремонтировать больше 28 тысяч погонных метров тепловых сетей, при этом в настоящий момент произведена замена более 700.

Все потребители тепловой энергии обязаны в срок до 15 сентября получить паспорта готовности, теплоснабжающие и теплосетевые организации — до 1 ноября. Срок оформления паспорта готовности муниципального образования – не позднее 20 ноября. В предстоящем сезоне предстоит подготовить к запуску отопления 4 706 многоквартирных домов и 503 объекта социальной сферы.

ГИА БУДУТ ПРОХОДИТЬ В 174 ПУНКТАХ

Затем руководитель управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко рассказала о том, как в Воронеже идет подготовка образовательных учреждений к старту экзаменационной кампании 2026 года.

- В этом году в соответствии расписанием, утвержденным приказами Рособрнадзора и Минпросвещения РФ, Единый госэкзамен проводится в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Так, досрочный этап, в котором приняли участие 10 человек, прошел с 20 марта по 17 апреля на базе СОШ № 28. Основной период ГИА пройдет с 1 июня по 9 июля в соответствии с расписанием. Всего на участие в едином государственном экзамене в 2026 году зарегистрировано более 5,6 тысяч человек, – сообщила Ольга Николаевна.

ГИА будет проводиться на 174 пунктах: 28 –для приема ЕГЭ, 52 – для ОГЭ, а также 82 пункта «на дому» для детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

Все пункты оборудовали блокираторами сигналов подвижной связи («глушилками»), которые прошли регистрацию в Роскомнадзоре, стационарными рамками металлоискателей, ручными металлодетекторами. Повторную проверку работы металлоискателей проведут за день до экзаменов. Все аудитории оборудованы системами видеонаблюдения, в каждом пункте на экзаменах будут присутствовать общественные наблюдатели, медработники и охрана. Директора и руководители пунктов дополнительно ознакомлены с алгоритмами действий в случае поступления информации об угрозе атаки БПЛА и других нештатных ситуациях.

Ольга Бакуменко также рассказала, что в этом году максимальное количество человек выбрало для сдачи русский язык и математику профильного уровня. Минимальное количество выпускников подало заявления на участие в экзаменах по географии, немецкому и французскому языкам.

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года. Не изменился и перечень нарушений при проведении государственной итоговой аттестации. К ним относятся наличие телефонов, использование других гаджетов и справочных материалов. Нарушителям грозит удаление с экзамена.

Последний звонок для выпускников воронежских школ прозвучит 26 мая в зданиях образовательных учреждений.

В МФЦ ПЕРЕВЕЛИ 58 МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 11 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Далее руководитель управления экономики Татьяна Дьяченко рассказала о работе управления над разработкой ряда ключевых документов администрации Воронежа. Это участие в подготовке ежегодного отчета главы города, анализ данных и создание отчетов о социально-экономическом развитии Воронежа, формирование среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития, оценка эффективности по федеральным региональным показателям.

Также управление экономики разрабатывает ежегодный социально-экономический паспорт городского округа, проводит оценку эффективности налоговых расходов, расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по Воронежу. На сегодня в МФЦ Воронежа можно получить 58 муниципальных и 11 государственных услуг.

В прошлом году утвердили перечень мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые можно получить в МФЦ в формате «одного окна». Параллельно ведется работа по оказанию мер поддержки в электронном виде через Единый портал.