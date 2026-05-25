Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт25 мая 2026 15:17

Воронежская фигуристка Костылева не будет выступать за Азербайджан

Мать спортсменки прокомментировала слухи о возможной смене гражданства
Алексей СЕРГУНИН
Елена Костылева. Фото из соцсетей Ирины Костылевой.

Елена Костылева. Фото из соцсетей Ирины Костылевой.

После того, как сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское, в сетях появились слухи о том, что его примеру последует воронежская фигуристка Елена Костылева.

Но мать спортсменки Ирина Костылева заявила, что нет смысла менять гражданство сейчас.

- Моя Лена номер один в стране. Она достойно представит свою Родину – Россию, - написала Костылева-старшая в соцсетях.

Любопытно, что ранее Ирина сама провоцировала слухи о смене гражданства, угрожая выйти замуж за итальянца ради дочери. Также мать спортсменки озвучивала вариант выступления Лены за Китай. Но азиатам Костылевы отказали.