Воронежская фигуристка Костылева не будет выступать за Азербайджан

После того, как сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское, в сетях появились слухи о том, что его примеру последует воронежская фигуристка Елена Костылева.

Но мать спортсменки Ирина Костылева заявила, что нет смысла менять гражданство сейчас.

- Моя Лена номер один в стране. Она достойно представит свою Родину – Россию, - написала Костылева-старшая в соцсетях.

Любопытно, что ранее Ирина сама провоцировала слухи о смене гражданства, угрожая выйти замуж за итальянца ради дочери. Также мать спортсменки озвучивала вариант выступления Лены за Китай. Но азиатам Костылевы отказали.