Днем 26 мая в Воронеже перекроют движение на улице Володарского

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежцев о перекрытии улицы Орджоникидзе.

С шести вечера понедельника, 25 мая, до 15.00 вторника, 26 мая, запрещена парковка транспорта на улице Володарского - на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка.

А само движение на этом участке закроют с семи утра до 15.00 вторника, 26 мая (въезд с улицы Орджоникидзе).

Автомобилистам стоит подумать о путях объезда участка заранее.

