Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 13:19

В Воронежском заповеднике подглядели за тайной жизнью лесного кулика

Орнитологам удалось снять на видео скрытную гнездовую жизнь вальдшнепа
Анастасия АСТАШОВА
Кадр из видео Воронежского государственного заповедника

Кадр из видео Воронежского государственного заповедника

Фото: скриншот.

Орнитологам Воронежского заповедника удалось снять на видео скрытную гнездовую жизнь вальдшнепа — лесного кулика, который обычно тщательно прячется от человеческих глаз. 22 апреля ученые нашли его гнездо в дубовом лесу у ручья совершенно случайно: затаившаяся самка взлетела буквально из-под ног человека. Чтобы не тревожить птицу и узнать ее секреты, биологи установили неподалеку скрытую автоматическую фотоловушку. Об этом в заповеднике рассказали 25 мая.

Камера зафиксировала, как мать заботилась о будущем потомстве. Гнездо вальдшнепа выглядело скромно — обычная ямка в земле, бережно выстланная сухими дубовыми листьями, где лежали четыре яйца маскировочного окраса. Самка неотлучно высиживала их еще девять дней после обнаружения, лишь изредка отлучаясь, чтобы перекусить червями и насекомыми. Своим длинным клювом она ловко прощупывала почву, как радаром. Первого мая пушистые птенцы успешно вылупились и уже через пару часов дружно покинули насиженное место вслед за матерью.

Для ученых эти кадры — большая удача, ведь вальдшнепы ведут сумеречный образ жизни, а их брачные союзы мимолетны. Самцы привлекают самок весной во время особых полетов — «тяги», издавая необычные звуки, похожие на «хорканье» и «циканье». Однако сразу после того, как яйца отложены, папаши улетают искать новых подруг, оставляя все заботы на самок. Теперь молодой маме предстоит в одиночку оберегать малышей. По словам ученых из заповедника, в случае опасности вальдшнепы умеют виртуозно уводить хищников от выводка и даже могут переносить птенцов по воздуху, прижав лапками к брюшку:

— Птенцы растут быстро, способность к полету приобретают в трехнедельном возрасте, — добавили орнитологи.