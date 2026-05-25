В Воронежском заповеднике подглядели за тайной жизнью лесного кулика

Кадр из видео Воронежского государственного заповедника Фото: скриншот.

Орнитологам Воронежского заповедника удалось снять на видео скрытную гнездовую жизнь вальдшнепа — лесного кулика, который обычно тщательно прячется от человеческих глаз. 22 апреля ученые нашли его гнездо в дубовом лесу у ручья совершенно случайно: затаившаяся самка взлетела буквально из-под ног человека. Чтобы не тревожить птицу и узнать ее секреты, биологи установили неподалеку скрытую автоматическую фотоловушку. Об этом в заповеднике рассказали 25 мая.

Камера зафиксировала, как мать заботилась о будущем потомстве. Гнездо вальдшнепа выглядело скромно — обычная ямка в земле, бережно выстланная сухими дубовыми листьями, где лежали четыре яйца маскировочного окраса. Самка неотлучно высиживала их еще девять дней после обнаружения, лишь изредка отлучаясь, чтобы перекусить червями и насекомыми. Своим длинным клювом она ловко прощупывала почву, как радаром. Первого мая пушистые птенцы успешно вылупились и уже через пару часов дружно покинули насиженное место вслед за матерью.

Для ученых эти кадры — большая удача, ведь вальдшнепы ведут сумеречный образ жизни, а их брачные союзы мимолетны. Самцы привлекают самок весной во время особых полетов — «тяги», издавая необычные звуки, похожие на «хорканье» и «циканье». Однако сразу после того, как яйца отложены, папаши улетают искать новых подруг, оставляя все заботы на самок. Теперь молодой маме предстоит в одиночку оберегать малышей. По словам ученых из заповедника, в случае опасности вальдшнепы умеют виртуозно уводить хищников от выводка и даже могут переносить птенцов по воздуху, прижав лапками к брюшку:

— Птенцы растут быстро, способность к полету приобретают в трехнедельном возрасте, — добавили орнитологи.