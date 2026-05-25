Воронежца отправили на 2 года в колонию за экстремистские комментарии в интернете

35-летнего жителя Воронежской области признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Мужчина в одной из соцсетей разместил комментарий, содержащий оправдание атаки беспилотных летательных аппаратов.

2-го Западный окружной военный суд отправил виновного на два года в колонию общего режима.

- Также осужденного лишили права писать комментарии в интернете в течение двух лет, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

