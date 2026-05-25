Пьяный воронежец ударил двумя ножами 33-летнего приятеля за гаражами

Нападавший сознался

В Воронеже полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который в разгаре ссоры на улице Богдана Хмельницкого тяжело ранил ножами своего приятеля. Пострадавшего 33-летнего мужчину госпитализировали. Сотрудники больницы передали информацию о происшествии в дежурную часть отдела полиции № 1. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 25 мая

По данным ведомства, мужчины отдыхали и выпивали возле гаражей, спорили. В какой-то момент один из приятелей потерял контроль, схватил один нож и вонзил его в спину товарищу, а затем вторым ножом ударил его в грудь.

Нападавшего задержали. Он во всем сознался и объяснил полицейским, что схватился за оружие только из-за того, что сильно перебрал с алкоголем. Сейчас против него возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест, ему грозит до 10 лет колонии.

