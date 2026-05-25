В Воронеже начали сварочные работы на водоводе, из-за прорыва которого третьи сутки без воды сидят жители двух улиц Левого берега

На Левом берегу Воронежа идет завершающий этап ликвидации крупной коммунальной аварии, в результате которой жители улиц Димитрова и Порт-Артурской сидят без воды третьи сутки. Как писал сайт VRN.KP.RU, прорыв на водоводе произошел 23 мая. Коммунальщики заменили 6 метров трубы.

- Бригада приступила к сварочным работам. Сначала выполняется заполнение межраструбного пространства, что гарантирует герметичность соединения детали с трубопроводом. Затем зазоры между раструбом и трубой заливаются свинцом, а стыки проходят чеканку для максимально плотного прилегания элементов. После этого рабочие проверят герметизацию и откроют задвижки, - сообщили в РВК-Воронеж.

Напомним, пока воронежцы могу взять воду на пунктах подвоза.

