Под Воронежем в столкновении Haval M6 и «Лады Приора» пострадали двое взрослых и 6-летняя девочка

фото ГАИ Воронежской области

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП в Поворинском районе Воронежской области, где 24 мая пострадали несколько человек.

Авария произошла примерно в 10.00 в райцентре Поворино. По предварительным данным Госавтоинспекции, 32-летняя автомобилистка на Haval M6 при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не предоставила преимущество «Ладе Приора», которая двигалась по главной дороге.

В ДТП пострадали три человека: 38-летний водитель «Лады» и его 39-летняя пассажирка, а также 6-летняя девочка в кроссовере, их доставили в больницу.

