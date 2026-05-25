В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за махинации с землей на 22 миллиона рублей

Следствие считает: чтобы сделка прошла дешевле, бизнесмен предоставил фальшивую экспертизу

В Воронеже под стражу взяли местного индивидуального предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве с государственной землей более чем на 22,3 миллиона рублей. Ленинский районный суд 24 мая отправил бизнесмена в следственный изолятор на два месяца — он пробудет под арестом как минимум до 21 июля. На таком решении настаивали следствие и прокуратура, несмотря на протесты самого подозреваемого и его адвоката. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

По версии следствия, юрист-предприниматель с 2023 по 2025 год помогал компании ООО «Кварт» выкупить у государства земельный участок площадью 14 814 квадратных метров, принадлежащий областному Министерству имущественных и земельных отношений. Чтобы сделка прошла дешевле, бизнесмен предоставил фальшивую экспертизу. В ней утверждалось, что вся эта земля необходима для обслуживания недвижимости, хотя там стояло лишь торгово-выставочное помещение, не дававшее никаких прав на скидку. Обманом фирме удалось выкупить участок всего за 2,5% от его реальной кадастровой стоимости.

Сейчас против юриста возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследование продолжается.

