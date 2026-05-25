Жители Воронежской области сдали в банки 3 тонны мелочи

В Воронежской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла в апреле. Жители региона сдали в банки 611 тысяч монет общим весом три тонны! Таким образом воронежцы обменяли 3,5 млн рублей.

- 91% сданных монет - рубли разных номиналов, остальные 9% - копейки. Чаще всего воронежцы приносили металлические 10 рублей, реже всего - 1 копейку, - сообщили в отделении Банка России по Воронежской области. – В целом, чтобы вернуть металлические деньги в оборот, вовсе не нужно ждать особого случая: достаточно расплачиваться ими за покупки, а не отправлять в копилку.

Кроме банков, к «Монетной неделе» в регионе активно подключились магазины и аптеки. Некоторые участники акции продолжают принимать мелочь и сейчас (их адреса можно уточнить на сайте акции).