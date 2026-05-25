Воронежские врачи спасли 40-летнюю женщину с разрывом пищевода

В Воронежскую областную больницу №1 привезли из района пациентку с жалобами на сильные боли в шее и груди. Ранее 40-летняя женщина обратилась в местную больницу, где ей диагностировали воспаление слизистой оболочки пищевода, назначили лечение, оказавшее положительный эффект. Но когда пациентка вернулась домой, ночью ей стало хуже.

Врачи ВОКБ №1 обнаружили разрыв стенки пищевода. У больной уже воспалилось пространство в грудной клетке между легкими, скопилась жидкости в правой плевральной полости, часть легочной ткани перестала участвовать в дыхании, начался некроз слизистой пищевода. Женщина могла умереть.

В отделении торакальной хирургии пациентке дренировали плевральную полость и удалили около двух литров гноя, из-за тотального некроза слизистой наложили открытую гастростому, создав прямой доступ в желудок через брюшную стенку.

Через десять дней контрольное ФГС-исследование показало, что на задней правой стенке сохраняется перфорация. После этого врачи применили современный малоинвазивный метод - эндоскопическую вакуумную терапию.

- Под контролем специального прибора в пищевод через нос установили гибкий зонд с пористой губкой на конце. Ее разместили напротив дефекта, а зонд подключили к вакуум-аспиратору. Раз в несколько дней процедуру повторяли, корректируя положение губки и меняя систему. Всего потребовалось шесть сеансов, - отметили в ВОКБ №1. - Контрольные исследования показали герметичность пищевода - дефект успешно зажил.

Курс лечения занял 28 дней. Пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.