В райцентре под Воронежем ищут водителя, сбившего 8-летнего велосипедиста

фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшим в ДТП ребенком. ДТП произошло 24 мая примерно в 16.00 в Борисоглебске.

По предварительным данным дорожной полиции, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог легковушка перед поворотом налево сбила 8-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы.

Машина неизвестна, автомобилист уехал. Сейчас инспекторы устанавливают личность и местонахождение водителя.

За 24 мая в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 83 ДТП, в них пострадали 11 человек.