Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 7:44

В Воронеже мошенники рассылают вредоносные письма в сезон отключения воды

Злоумышленники воруют данные горожан, которые переходят по ссылкам на графики отключения горячей воды
Анастасия АСТАШОВА
.

.

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России в сезон отключения горячей воды — с мая по август — активизировались мошенники, использующие фишинговые рассылки. Злоумышленники отправляют в том числе воронежцам электронные письма с предложением проверить график отключений, однако ссылки в этих сообщениях ведут на вредоносные сайты, созданные для кражи персональных и банковских данных. О новой схеме мошенничества рассказали в Госдуме 20 мая, сообщил ТАСС.

Во избежание компрометации личной информации сверять графики отключений рекомендуется исключительно на официальных и проверенных ресурсах. К ним относятся государственные порталы, в частности сервис «Госуслуги», официальные сайты и профильные сообщества местных администраций, а также управляющих компаний. Помимо цифровых каналов, достоверная информация традиционно размещается на информационных стендах в подъездах и на входных группах жилых домов.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.