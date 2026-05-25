Более 8 часов сохранялась опасность атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который действовал на протяжении всей ночи. Общее время действия угрозы составило 8 часов 34 минуты.

Напомним, сигнал тревоги был объявлен губернатором Александром Гусевым 24 мая в 21:49. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, заверив, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в полной готовности, и рекомендовал следить за официальными сообщениями властей и МЧС.

Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен 25 мая в 6:23.

