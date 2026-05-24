Дирижер внутри нас: почему эндокринная система требует системного подхода

Фото из архива КП. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние 15 лет эндокринология пережила настоящую революцию. Люди перестали воспринимать железы внутренней секреции как нечто вторичное. Эндокринная система - это не просто «щитовидка», «сахар» и «надпочечники». Это сложнейшая нейрогуморальная сеть, которая связывает мозг, иммунитет, метаболизм и даже поведение человека.

Однако, анализируя данные последних полутора десятилетий, специалисты делают вывод: люди стали чаще обращаться к эндокринологу, но не стали здоровее. Почему так происходит, а главное - что можно сделать, рассказали сотрудники Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Основные проблемы

В начале 2010-х спектр обращений был относительно узок: классический гипотиреоз, токсический зоб, сахарный диабет 1 и 2 типа. Сегодня картина радикально изменилась.

1. Эпидемия «случайных находок»

Ультразвуковые аппараты стали доступнее, и врачи столкнулись с феноменом «тиреоидной тревожности». У 40–60% взрослого населения при скрининге находят узлы в щитовидной железе. 15 лет назад это было показанием к операции. Сегодня медицина знает: 95% узлов доброкачественны. Но страх перед словом «узел» заставляет людей годами ходить по врачам, сдавать сотни анализов и жить в хроническом стрессе, который сам провоцирует эндокринные нарушения.

2. Инсулинорезистентность как новая норма

В 2011 году термин «инсулинорезистентность» был уделом эндокринологов в научных институтах. Сегодня это слово знают пациенты в поликлиниках. За 15 лет распространенность метаболического синдрома (ожирение + нарушение углеводного обмена + гипертония) выросла в 2,5 раза. Люди привыкли к этому как к «норме жизни», но с точки зрения физиологии это — предиабет. Поджелудочная железа работает на износ, пытаясь продавить глюкозу в клетки, которые просто перестали ее слышать.

3. Дефицит витамина D: от гипотезы к пандемии

15 лет назад витамин D назначали только детям для профилактики рахита. Сегодня дефицит этого витамина (< 20 нг/мл) выявляется у 70–80% жителей России, причем у некоторых групп (например, молодежи 18-25 лет) этот показатель может быть еще выше. И это не просто «слабость костей». Это риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 типа, депрессии и даже бесплодия.

Профилактика эндокринных заболеваний

Есть простое правило: эндокринная система не любит крайностей. Она любит ритмичность, стабильность и предсказуемость. Профилактика эндокринных заболеваний - это не прием волшебной таблетки, а создание условий, в которых железы могут работать без сбоев.

1. Питание: не диета, а режим

Белок в каждый прием. Гормоны строятся из аминокислот. Дефицит белка на завтрак и обед - прямой путь к сбою оси «гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа».

Сложные углеводы. Инсулинорезистентность — это реакция на постоянные скачки глюкозы. Исключение «быстрых» углеводов (сладкое, белая мука, газировка) восстанавливает чувствительность рецепторов уже через 2–3 недели.

Магний и селен. Это два микроэлемента, которые критически важны для синтеза тиреоидных гормонов. Селен (бразильский орех, тунец, яйца) снижает уровень антител при аутоиммунном тиреоидите. Магний улучшает превращение Т4 в активный Т3.

2. Сон: не роскошь, а эндокринный фактор

Кортизол (гормон стресса) и мелатонин (гормон сна) - антагонисты. Когда мы спим меньше 7 часов, едим на ночь или сидим в телефоне после полуночи, кортизол остается высоким. Хронически высокий кортизол подавляет работу щитовидной железы и повышает инсулинорезистентность. Ложиться спать до 23:00 — это не совет бабушки, это доказанная профилактика эндокринных заболеваний.

3. Физическая активность: дозированно и регулярно

Чрезмерные нагрузки (кроссфит, марафоны без подготовки) могут стать триггером для срыва адаптации у людей с латентной недостаточностью надпочечников или щитовидной железы. Оптимальный режим - 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (ходьба, плавание) плюс 2–3 силовые тренировки. Мышцы — это главный потребитель глюкозы, и чем больше мышечной массы, тем ниже нагрузка на поджелудочную железу.

4. Контроль, но без фанатизма

Нельзя назначать гормональные панели «на всякий случай» без симптомов. Скрининг должен быть разумным:

ТТГ - раз в 2–3 года после 35 лет, при наличии симптомов (усталость, набор веса, сухость кожи) - чаще.

Глюкоза и инсулин натощак - ежегодно после 40 лет, а при избыточной массе тела - с 25 лет.

Витамин D - 1-2 раза в год, особенно после зимы.

Антитела к ТПО - только при подозрении на аутоиммунный тиреоидит (увеличение железы, гипоэхогенность на УЗИ, наличие аутоиммунных заболеваний в семье).

- Эндокринная система не терпит насилия: ни голодных диет, ни гормональных бомб без назначения, ни бесконечных «чисток» и «детоксов». Гормоны - это не враги, которых нужно подавлять, и не волшебники, которые все исправят. Это язык, на котором организм говорит с миром. Когда мы едим, спим, двигаемся и думаем правильно, эндокринная система отвечает нам стабильностью, энергией и долголетием, - напоминают медики. - Проверьте свой ТТГ и глюкозу. Но не паникуйте, если они вышли за референсы - интерпретация должна быть врачебной. Оцените свой сон. Если вы спите меньше 7 часов, начните с этого. Один час сна до полуночи стоит трех после. Исключите из рациона один источник скрытого сахара. Сладкая газировка, сладкий йогурт или «полезный» батончик. Через неделю вы почувствуете разницу.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».