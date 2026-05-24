Возле школы в Борисоглебске Воронежской области собака покусала девочку

По предварительной информации, в октябре прошлого года у дома №15а по улице Аэродромная (на территории игровой площадки у школы №10) в городе Борисоглебске собака напала на девочку. Об этом сообщает пресс-служба муниципального суда.

Утром школьница пробежала мимо собаки, которая находилась на незафиксированном поводке. Животное укусило девочку за бедро, после чего пострадавшую увезли в городскую больницу.

Так как владелец собаки добровольно отказался возместить причиненный моральный вред, то прокурор подал иск о взыскании компенсации ущерба в размере 150 тысяч рублей. Девочке потребовалось лечение.

