На 20 процентов увеличилось число заболевших ковидом в Воронежской области

В нашем регионе стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
За неделю с 11 по 17 мая зарегистрированы 48 новых случаев заболевания COVID-19. А с 27 апреля по 3 мая ковидом заразились 40 человек. То есть число инфицированных увеличилось на 20 процентов.
Дабы снизить риск передачи заболевания, санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правил.
Во-первых, избегать контактов с другими людьми.
Во-вторых, использовать маску в местах массового скопления людей.
В-третьих, мыть руки.
В-четвертых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.
В-пятых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.
В-шестых, не выходить за пределы дома.
