На 20 процентов увеличилось число заболевших ковидом в Воронежской области

Санврачи советуют использовать маску в местах массового скопления людей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В нашем регионе стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

За неделю с 11 по 17 мая зарегистрированы 48 новых случаев заболевания COVID-19. А с 27 апреля по 3 мая ковидом заразились 40 человек. То есть число инфицированных увеличилось на 20 процентов.

Дабы снизить риск передачи заболевания, санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правил.

Во-первых, избегать контактов с другими людьми.

Во-вторых, использовать маску в местах массового скопления людей.

В-третьих, мыть руки.

В-четвертых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.

В-пятых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.

В-шестых, не выходить за пределы дома.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона