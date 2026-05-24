Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 мая 2026 12:00

Воронежец завоевал серебро на Кубке России по бадминтону

В финале Захар Кель уступил многократному чемпиону страны
Алексей СЕРГУНИН

В ленинградской Гатчине разыграли Кубок России по бадминтону. В турнире участвовали почти 150 атлетов из 14 регионов страны.

В мужском одиночном разряде серебро завоевал 17-летний воронежец Захар Кель. На пути в финал наш земляк поочередно одолел петербуржца Илью Селезнева, москвичей Александра Бушмелева, Илью Тимофеева и Никиту Мулеева из Татарстана. В схватке за золото Кель уступил победителю этапов Кубка мира 32-летнему Сергею Сиранту из Казани.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.