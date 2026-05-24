Отель под Воронежем продают за 110 миллионов

В деревне Галкино Рамонского района (рядом с 481 километром федеральной трассы М-4 «Дон») продают за 110 миллионов рублей действующий придорожный гостиничный комплекс. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

В трехэтажном здании обустроены 26 номеров общей площадью 1 369 «квадратов». Кроме того, в состав комплекса входят кафе, баня, прачечная, большая парковка и земельный участок в два гектара.

Продавец акцентирует внимание на том, что отель ориентирован на транзитных туристов, следующих к курортам Черного и Азовского морей и обратно.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.