Град обрушился на Воронеж и область 23 мая

23 мая на ряд районов Воронежа и области обрушилась мощнейшая гроза с градом.

23 мая на ряд районов Воронежа и области обрушилась мощнейшая гроза с градом. Об этом в соцсетях сообщили жители Рамони, села Гремячье Хохольского района, СНТ «Родник» Семилукского района, Ближних и Дальних садов, микрорайонов Масловка и Тепличный. На град жаловались даже на Московском проспекте и улице Антонова-Овсеенко.

- Сильный град побил урожай, - жалуются садоводы из Рамонского района.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области объявляли желтый уровень опасности по грозе, граду и ветру.

