В воронежских сообществах опровергли информацию о росте коммунальных платежей на 20-30%

В воронежских соцсетях распространяются сообщения о том, что коммунальные платежи в России, включая отдельные регионы, вырастут на 20–30%. Аналитики профильных мониторинговых каналов называют эту информацию недостоверной, указывая на то, что тиражируемые цифры не отражают реальную картину, а статистика подается искаженно, создавая ложное впечатление о среднем уровне роста по стране. Об этом сообщили на канале в МАХ «Война с фейками. Воронежская область» 22 мая.

По данным аналитиков, с 1 октября средний рост тарифов ЖКХ по России запланирован на уровне 9,9%. По данным Министерства тарифного регулирования Воронежской области, совокупный платеж за все коммунальные услуги в регионе увеличится на 9,9% с возможным допустимым отклонением в 3%. Исключением стал областной центр: для Воронежа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала изменение индекса платы на уровне 15,5%, что обусловлено финансированием и реализацией утвержденных инвестиционных программ.

Что касается конкретных коммунальных услуг в Воронежской области, то тарифы на них изменятся неравномерно. Рост стоимости электроэнергии составит 11,3%, тепловой энергии — 9,7%, природного газа — 9,6%, водоснабжения — 12%, а водоотведения — 20%. Специалисты подчеркивают, что итоговая сумма в платежных квитанциях формируется на основе фактического объема потребления, а не путем простого сложения процентов роста по разным статьям расходов. Ознакомиться с корректными начислениями жители региона могут самостоятельно через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ.

