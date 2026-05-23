В Воронеже запретят парковку и закроют движение на улице Володарского

В центре города вводятся временные ограничения на отрезке улицы Володарского между улицами Орджоникидзе и Кости Стрелюка. Автомобилистам придется заранее убрать свои машины, так как парковку здесь запретят с 18:00 воскресенья, 24 мая, до 15:00 понедельника, 25 мая. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства 23 мая.

Кроме того, в понедельник этот участок полностью закроют для проезда с 7:00 до 15:00 — въехать на него со стороны улицы Орджоникидзе будет нельзя. В городской администрации пояснили, что такие меры необходимы для повышения безопасности дорожного движения.

