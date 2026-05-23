В Воронежском ботсаду начался сезон цветения маков, пионов, льна и кактуса эхинопсиса

Пионы и экзотический кактус расцвели в воронежском ботсаду Фото: БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВКонтакте..

В городе наступила самая красивая пора — парки и зеленые зоны Воронежа накрыло волной цветения. В Воронежском ботаническом саду имени Козо-Полянского распустились пионы с огромными бутонами. Они уже вовсю радуют гостей своим великолепием. Настоящим сюрпризом для любителей природы стало и редкое ночное событие: накануне в сумерках распустился экзотический кактус эхинопсис, чьи огромные эффектные цветки до сих пор держат форму и восхищают своей красотой. Об этом администрация сада сообщила 23 мая в своем телеграм-канале.

Также в саду стартовали огненные маки. А еще собое внимание воронежцев привлекают нежно-голубые поляны льна, у которого есть свой уникальный секрет: по словам ученых, его цветки живут только до обеда, после чего лепестки быстро осыпаются. Однако расстраиваться не стоит — уже на следующее утро растение с новой силой раскрывает свежие бутоны.

Еще одним центром притяжения стали стройные и яркие люпины, которые сейчас манят к себе не только проснувшихся опылителей, но и толпы горожан с телефонами.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.