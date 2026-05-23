В Воронеже ушел из жизни легендарный профессор ВГУ Евгений Бормонтов

Помимо научной работы, профессор Бормонтов внес огромный вклад в подготовку молодых ученых Фото: пресс-службы ВГУ..

На 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный ученый, профессор и доктор физико-математических наук Евгений Николаевич Бормонтов. Более двадцати лет — с 2003 по 2024 год — он возглавлял кафедру физики полупроводников и микроэлектроники Воронежского государственного университета. Руководство вуза, физический факультет и коллеги ученого выразили глубокие соболезнования в связи с его уходом, назвав его жизненный путь эталоном профессионализма, интеллигентности и порядочности. Прощание с профессором состоялось утром 23 мая на Буденновском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба ВГУ накануне.

Вся профессиональная жизнь Евгения Бормонтова была неразрывно связана с ВГУ. В 1973 году он окончил физический факультет и прошел в родных стенах путь от инженера до профессора и руководителя кафедры. Коллеги отмечают, что Евгений Николаевич сумел создать в коллективе особую творческую атмосферу. Все свои силы он направлял на развитие отечественной микроэлектроники и налаживание прочных связей с производством, благодаря чему множество его учеников сегодня успешно трудятся на крупных предприятиях микроэлектронного комплекса страны.

Помимо научной работы, профессор Бормонтов внес огромный вклад в подготовку молодых ученых. Он входил в состав трех диссертационных советов, а под его личным руководством были защищены одна докторская и около двадцати кандидатских диссертаций. В 2011 году за свои заслуги ученый был отмечен Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Для своих коллег, студентов и широкого круга специалистов Евгений Николаевич навсегда останется не только непререкаемым авторитетом, но и светлым, надежным и верным другом.

