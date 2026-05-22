В субботу в парках продолжится фестиваль «Воронеж - это мы!»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Воронеж - это мы!» (0+) продолжится в субботу, 23 мая. С 18 часов вечера в парках горожан ждет большая уличная программа бесплатных мероприятий - концерты, спортивные тренировки, мастер-классы.

В парке «Орленок» в 18.00 выступят творческие коллективы, а в 19.00 начнется танцевальный марафон социально оздоровительного проекта «Тренировка 36».

В Центральном парке с 18.00 танцевальная программа «100% хит», а в 19.00 - «Тренажерный марафон».

В парк «Танаис» в 18.00 начнется мастер класс «Что такое тхэквондо?», «тренажерный марафон», а в другой части - развлекательно-игровая программа «Путешествие в страну детства». В 19.00 - мастер-класс по спортивному ориентированию.

У фонтана площади Победы в 18.00 пройдет концерт ансамбля казачьей песни «Станица».

На Адмиралтейской площади с 18.00 начнется киномарафон на большом экране.

В парке «Дельфин» в 18.00 начнутся концерт и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Вход свободный.