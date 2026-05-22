Мэрия Воронежа добилась сноса мешающего строительству Остужевской развязки павильона

Арбитражный суд Воронежской области поставил точку в деле о сносе нестационарного торгового объекта на улице Остужева, 17д, признав его незаконным. В администрации Воронежа сообщили, что теперь собственник павильона обязан его демонтировать.

В среду, 20 мая, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Воронежской области, которым было отказано в удовлетворении требований администрации признать объект самовольным и обязать его снести. Торговая точка находится на участке Остужевской развязки, прямо у опоры виадука и мешает дорожному строительству.

Апелляционная инстанция приняла по делу новое решение: объект признан самовольным. По решению суда на Росреестр возложена обязанность исключить объект недвижимости из ЕГРН. Владельцу павильона – индивидуальному предпринимателю Никите Яцкову – предписано в 30-дневный срок с момента оглашения решения суда самостоятельно, за собственный счет снести постройку.

- В случае, если индивидуальный предприниматель не демонтирует павильон добровольно, это право предоставляется администрации города, - уточнили в мэрии.

Напомним, реконструкция Остужевской развязки находится на завершающем этапе. Общая стоимость первых двух этапов составила более 4,2 млрд рублей. На третий этап было выделено более 3 миллиардов рублей.

По условиям контракта работы должны завершиться в срок до 30 января 2027 года. Однако в мэрии рассчитывают, что объект удастся сдать в эксплуатацию раньше.