В Воронежской области многодетную мать незаконно лишили выплаты

Многодетная мать из Терновского района Воронежской области пожаловалась в прокуратуру на нарушение прав. В марте 2026 года женщина родила третьего ребенка, но не смогла получить региональную единовременную денежную выплату. Ей отказали по причине отсутствия зарегистрированного брака.

Прокуратура района потребовала от соцорганов устранить нарушения закона.

- После прокурорского вмешательства женщина получила выплату в 350 тыс рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

