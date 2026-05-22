Мать и дочь из Воронежа отдали гадалке более 600 тыс руб

Две жительницы Воронежа стали жертвами интернет-гадалки. 45-летняя мать и ее 23-летняя дочь отдали телефонной аферистке в общей сложности 633 тыс руб под предлогом проведения магических ритуалов.

Как рассказала в полиции старшая потерпевшая, в мае 2025-го года она нашла в интернете рекламу целительства. Начала переписываться с «ясновидящей» и та заявила, что видит у женщины тяжелый недуг. Побороть его можно, но только за 300 тыс рублей. Во время сеанса по видеосвязи клиентка пыталась отказаться от услуг, однако мошенница стала запугивать ее скорой смертью родственников. Под давлением испуганная горожанка перевела «целительнице» 393 тыс рублей.

Хитрая аферистка решила и дальше «доить» семью, связалась с 23-летней дочерью пострадавшей, заявив, что на той лежит порча. Девушка перевела за «очищение» еще 240 тыс рублей. Женщины опомнились только, когда «экстрасенс» потребовала дополнительно 220 тыс рублей и начала настаивать на оформлении кредита.

Только за 21 мая от действий киберпреступников пострадали 14 жителей Воронежской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 4,5 млн рублей.

