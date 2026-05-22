В Воронежской области объявили желтый уровень опасности по грозе, граду и ветру

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежцев предупредили о непогоде на выходных. Как сообщает прогностическая карта Гидрометцентра по ЦФО, Воронежская область оказалась в зоне желтой погодной опасности сразу по нескольким категориям.

С шести утра субботы, 23 мая, и до шести утра воскресенья, 24 мая, местами по региону ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду, а в отдельных районах области - град. Температура воздуха днем в субботу до 28-30 градусов.

В непогоду старайтесь остаться дома, не ставьте машины под старыми деревьями и рекламными щитами во избежание их падения на автомобили.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.