У жителя воронежского райцентра обнаружили более 100 патронов

Оперативники пришли домой к 44-летнему жителю Семилук, когда получили информацию, что он незаконно хранит боеприпасы. При обыске полицейские обнаружили в одной из комнат металлическую банку, внутри которой находилось 107 патронов калибра центрального боя 5,45 мм промышленного отечественного производства.

Экспертиза показала, что боеприпасы являются боевыми и полностью пригодны для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

- В отделе полиции мужчина признался, что нашел банку с патронами во время прогулки в окрестностях города и забрал домой. На мужчину завели уголовное дело, за незаконное хранение боеприпасов ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

