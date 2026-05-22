В Воронеже умерла доцент ВГУ

Умерла Маргарита Назарова, фото пресс-службы ВГУ

Воронежский университет сообщил об утрате: в мае ушла из жизни доцент кафедры генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ Маргарита Назарова. Ей было 85 лет.

Маргарита Николаевна окончила биолого-почвенный факультет ВГУ, работала научным сотрудников в ботаническом саду имени Козо-Полянского. Она занималась интродукцией растений в связи с вопросами эволюции и селекции, цитогенетикой косточковых культур (войлочной вишни, сливы). После защиты диссертации перешла на преподавательскую работу на кафедре дарвинизма, генетики и селекции растений в стенах альма матер.

Назарова является автором и соавтором более 60 научных работ, среди которых учебные и учебно-методические пособия по цитологии, генетике, теории эволюции. Маргарита Николаевна ввела на кафедру новый спецкурс «Культура тканей и клеточная инженерия растений».

- Коллеги и студенты ценили в Маргарите Николаевне исключительные человеческие качества, преданность делу и родному факультету. Прекрасный организатор, талантливый педагог и ученый, Маргарита Николаевна Назарова навсегда останется в благодарной памяти тех, кто был с ней знаком, работал, общался и учился, - отметили в некрологе коллеги.