Житель Воронежа напал на полицейского в магазине

Следователи возбудили уголовное дело на 45-летнего жителя Воронежа за оскорбление и применение насилия к представителю власти при исполнении.

Инцидент произошел днем 9 мая. Инспектор патрульно-постовой службы прибыл по вызову в магазин на Московском проспекте: там дебоширил пьяный мужчина.

Полицейский потребовал от нарушителя прекратить безобразия, тот вместо того, чтобы успокоиться, ударил стража порядка и стал его оскорблять. После этого дебошира забрали в отдел.

