Глава СК взял под контроль дело о падении пенсионерки в воронежской маршрутке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России заинтересовался случаем падения пенсионерки в воронежской маршрутке.

В мае водитель рейсового автобуса допустил резкое торможение, в результате чего в салоне упала 68-летняя пассажирка. У пострадавшей зафиксированы травмы. В СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин ждет доклад от воронежских коллег об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах. В центральном аппарате ведомства поставили на контроль расследование.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.