Жительница Воронежской области не может получить выплату после смерти сына на СВО

Жительница Воронежской области пожаловалась в прокуратуру на нарушение прав. Женщина является матерью погибшего участника специальной военной операции. И она не получила положенную по закону материальную помощь после смерти сына, поскольку он не имел постоянной регистрации в Воронежской области.

- Проверка показала, что на момент гибели сын заявительницы был временно зарегистрирован и постоянно проживал на территории региона. Прокуратура направила в суд иск об установлении факта проживания погибшего участника специальной военной операции на территории Воронежской области с целью последующей выплаты материальной помощи его матери, - сообщили в Лискинской межрайонной прокуратуре.

