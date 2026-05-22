Жительница Воронежской области на три дня бросила малолетних детей в холодной квартире

Фото: из архива «КП».

Жительница Борисоглебского района попала под суд за оставление в опасности двух своих малолетних детей.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, женщина решила встретиться с подругой. Этому не помешал тот факт, что дома у нее находились двое малышей – одному 3 года, а другому 8 месяцев. Причем один из детей болел. Горе-мамаша заперла их одних в неотапливаемом помещении в легкой одежде без еды и воды. У подруги женщина провела три дня, совершенно не волнуясь о судьбе своих детей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передает его в суд для принятия решения.

