НовостиПроисшествия22 мая 2026 12:45

Жительница Воронежской области на три дня бросила малолетних детей в холодной квартире

Горе-мамаша отдыхала с подругой, пока ее дети мерзли и голодали
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Жительница Борисоглебского района попала под суд за оставление в опасности двух своих малолетних детей.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, женщина решила встретиться с подругой. Этому не помешал тот факт, что дома у нее находились двое малышей – одному 3 года, а другому 8 месяцев. Причем один из детей болел. Горе-мамаша заперла их одних в неотапливаемом помещении в легкой одежде без еды и воды. У подруги женщина провела три дня, совершенно не волнуясь о судьбе своих детей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передает его в суд для принятия решения.

