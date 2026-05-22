Лишенная родительских прав жительница Воронежа получала на них пенсию

При проверке в отношении детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, прокуратура выявила факт незаконного получения жительницей Воронежа пенсии на детей.

В мае 2025 года гражданка оформила получение пенсии по случаю потери кормильца на двух своих несовершеннолетних детей. Вот только к тому моменту дети находились в интернате, поскольку мать лишили родительских прав.

Однако этот факт гражданку не смутил, она продолжала получать пенсию каждый месяц. Таким образом, незаконно получила от государства больше 90 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки стали поводом к возбуждению уголовного дела о присвоении чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Левобережный районный суд Воронежа.