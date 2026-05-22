Придавленный гипсокартоном на воронежском заводе грузчик получит страховую выплату

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.

Инспекция труда направила результаты расследования несчастного случая на воронежском заводе, производящем пластиковые изделия. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 14 апреля на складе предприятия на 48-летнего грузчика с вил погрузчика опрокинулись паллеты с гофрокартоном. Пострадавший получил множественные тяжелые травмы.

- Установлены причины несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие технологической карты размещения грузов, схемы маршрутов движения транспортных средств и пешеходов по территории, отсутствие контроля со стороны завскладом за безопасностью проведения погрузочно-разгрузочных работ, допуск пострадавшего до работы без прохождения инструктажа и обучения требованиям охраны труда, - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин. - Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Материалы дела направлены в ОСФР по Воронежской области для назначения соответствующих страховых выплат пострадавшему и в следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

