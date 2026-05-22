Воронежские онкологи запатентовали новый способ лечения рака предстательной железы

Доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Бурденко Дмитрий Каменев, фото предоставлено минздравом Воронежской области

Ученые Воронежского онкоцентра и медуниверситета имени Бурденко апробировали новый способ лечения рака предстательной железы. Эксперты уже официально получили патент на изобретение, сообщили в региональном минздрве. Новая методика позволяет улучшить результаты лечения, добиться отсутствия рецидива у категории пациентов, изначально попавших в группу низкого или промежуточного риска, но у которых на деле была выявлена более агрессивная форма заболевания.

- Для пациентов, находящихся в зонах низкого и промежуточного риска, проводят облучение предстательной железы, парапростатической клетчатки и проксимальных отделов семенных пузырьков. При высоком риске к этому добавляют лимфатические сосуды малого таза. Учитывая, что аденокарцинома предстательной железы гетерогенна - в ткани органа могут соседствовать участки с разной степенью злокачественности - при обычной полифокальной биопсии (при которой берут образцы ткани из нескольких участков) не всегда удается захватить биологический материал, обладающий наибольшей злокачественностью, - отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Бурденко Дмитрий Каменев, которому принадлежит идея разработки метода.

По данным клинических исследований, почти в трети случаев после радикальной простатэктомии степень злокачественности опухоли оказывается выше, чем показывала биопсия.

Воронежские врачи предложили делать биопсию из доминантных (самых крупных, агрессивных) очагов предстательной железы. Это делается непосредственно во время внутритканевой лучевой терапии, что позволяет точнее определить реальную степень злокачественности. Если гистология выявляет более агрессивную опухоль, план лечения корректируют.

Вместо двух фракций брахитерапии назначают дистанционную лучевую терапию, при которой облучают не только простату, но и лимфатические коллекторы малого таза, потому что при высоком риске прогрессирования вероятность поражения лимфоузлов превышает 15-25%.