В Воронеже автоинспекторы прорвались с мигалкой через пробку, чтобы довезти ребенка в больницу

фото ГАИ Воронежской области

В Воронеже 21 мая ребенка доставили в больницу в кратчайшие сроки благодаря автоинспекторам. Во время вечерней «пробки», примерно в 18.10, на Ленинском проспекте к экипажу ДПС обратилась девушка. Молодая мамочка сообщила, что ее малолетний сын получил травму, ему срочно нужна экстренная помощь, а она ее автомобиль застрял в заторе.

Автоинспекторы посадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и оперативно доставили в больницу, включив сирену и мигалку.

- В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) звоните по единому номеру «112». Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС, - отметили в Госавтоинспекции Воронежской области.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.