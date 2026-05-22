Воронежцам рассказали, когда после регистрации недвижимости появляются данные на «Госуслугах»

Воронежцы часто обращаются в управление Росреестра с вопросом, когда после регистрации недвижимости появляются данные на «Госуслугах». В связи с этим сотрудники ведомства дали разъяснение.

Многие собственники ожидают, что сразу после получения уведомления об оказании услуги информация о новом объекте недвижимости появится в их профиле на портале. Однако это происходит не мгновенно.

Как пояснили в Управлении, данные о недвижимости в личном кабинете на «Госуслугах» обновляются в течение нескольких дней после того, как Росреестр завершил регистрацию. Это связано с техническими особенностями передачи информации: сведения сначала попадают в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а затем передаются на портал через специальную систему – так называемую «витрину данных». На эту техническую синхронизацию обычно уходит от 3 до 5 дней.

– Само уведомление о том, что услуга Росреестра оказана, граждане получают на «Госуслугах» практически сразу после регистрации. В этом уведомлении, в разделе «Документы», уже можно скачать выписку из ЕГРН, которая официально подтверждает зарегистрированное право. А вот сами сведения об объекте недвижимости (например, в разделе «Моё имущество») могут подтянуться позже – через несколько дней, – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Варсеник Аракелян.

Рекомендуем в ситуации, когда после завершения регистрации прошло более 10 дней, а сведения о недвижимости в личном кабинете так и не отобразились, направить обращение через «Платформу обратной связи» (ПОС) на портале «Госуслуги». В обращении нужно подробно описать, какая ошибка возникает или какие именно данные отсутствуют. Специалисты помогут разобраться в ситуации.