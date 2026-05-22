Разлив повредил настил Малой Черепахинской экотропы Воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике после продолжительного разлива с 22 мая возобновила работу Малая Черепахинская экологическая тропа. Однако, как рассказали в администрации ООПТ, вода повредила деревянный настил в районе реки. Сейчас на этом участке рабочие меняют доски. Посетителей просят быть внимательными при прохождении маршрута.

Напоминаем, туристические экотропы в Воронежском заповеднике работают со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. Посетителей просят позаботиться о репеллентах, поскольку в лесу много комаров.

При неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра более 10 м/с) экотропа закрывается.