В воронежском супермаркете продавщица подставила подножку грабителю, чтобы его задержать

кадр из видео, предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области

Продавщица в воронежском супермаркете не растерялась и помогла задержать грабителя. Инцидент произошел в продуктовом магазине улице Мира. Работница заметила, что молодой человек взял с полки упаковку зернового кофе за 1899 рублей и пошел к выходу, минуя кассу. Женщина погналась за парнем и поставила ему подножку, благодаря чему его удалось задержать подоспевшим сотрудникам ППС.

В отделе полиции 20-летний воронежец признался, что похитил товар для дальнейшей перепродажи. За грабеж молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

