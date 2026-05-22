В Воронеже начали наносить разметку парковок электросамокатов

В Воронеже кикшеринговые компании начали обновлять разметку зон парковки электросамокатов. Всего в городе 409 официальных мест расстановки. Размечать их будут в ночное время, чтобы не мешать горожанам.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что за различные нарушения с начала этого сезона сервисами было заблокировано более 170 аккаунтов пользователей, наложено 335 штрафов.

Самыми частыми нарушениями были парковка вне обозначенных зон, поездки вдвоем, использование электросамокатов несовершеннолетними, а также в зонах запрета, обозначенных специальными знаками.