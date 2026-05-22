23 мая перекроют движение у Петровской набережной в Воронеже

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежцев о корректировке движения у Петровской набережной. Ограничения связаны с Всероссийским полумарафоном «ЗаБег РФ», который пройдет 23 мая.

Из-за этого с 18.00 пятницы, 22 мая, до 12.30 субботы, 23 мая, запрещена парковка и остановка транспортных средств: на Петровской набережной - от Большой Стрелецкой до Софьи Перовской, на улице Софьи Перовской - от Петровской набережной до ул.Пятницкого, на улице Декабристов - от ул.Таранченко до ул.Софьи Перовской.

Перекроют движение с 00.00 до 12.30 субботы, 23 мая, по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (на участке от Чернавского моста до улицы Большой Стрелецкой).

- На время ограничений - с 00.00 до 12.30 субботы - не будет ходить маршрутка №30, - сообщили в мэрии Воронежа.