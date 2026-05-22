В Воронежской области ночью 23 мая сбили 7 БПЛА, поврежден объект инфраструктуры

Ночью 23 мая военные снова сбили воздушные цели в Воронежской области, об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

- Дежурные силы ПВО в небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры, - отметил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, он действует уже более 17 часов - с 19.00 четверга, 22 мая. Соблюдайте рекомендации спасателей.

