Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 9:49

В Воронежской области ночью 23 мая сбили 7 БПЛА, поврежден объект инфраструктуры

Обломки сбитого дрона повредили объект инфраструктуры в Воронежской области ночью 23 мая
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 23 мая военные снова сбили воздушные цели в Воронежской области, об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

- Дежурные силы ПВО в небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры, - отметил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, он действует уже более 17 часов - с 19.00 четверга, 22 мая. Соблюдайте рекомендации спасателей.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.