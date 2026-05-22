Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 9:40

В Воронежской области виновник ДТП оплатит транспортировку пострадавшей вертолетом санавиации

337 тысяч рублей заплатит в бюджет Воронежской области виновник аварии
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Бобровский районный суд поддержал иск транспортного прокурора к виновнику ДТП, в котором пострадал пассажир.

Лискинская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что бюджет потратил 337 тыс. 410 рублей на санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшей в результате ДТП женщины. В феврале 2024 года 18-летнюю пассажирку доставили бригадой санитарной авиации КУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф» из Бобровского района Воронежской области в г. Воронеж для лечения вертолетом. Девушка пострадала в ДТП.

- Постановлением Бобровского районного суда Воронежской области уголовное дело в отношении виновника ДТП прекращено в связи с примирением сторон по не реабилитирующим основаниям. Однако, на стадии предварительного расследования доказано, что лицом действительно совершено грубое нарушение ПДД РФ, повлекшее причинение тяжкого вреда пострадавшей пассажирке, - рассказали в транспортной прокуратуре.

По решению суда виновник ДТП возместит в пользу Воронежской области полную стоимость транспортировки пострадавшей в размере 337 410 рублей